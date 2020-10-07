طارق الخولى: «التنسيقية» تهدف لتمكين الشباب الأَكْفاء فى مناصب الدولة

■ بداية.. كيف ترى فرص المرشحين الشباب فى انتخابات مجلس النواب؟

■ ما تقييمك لتجربة تدشين التنسيقية؟

■ كيف تمكن شباب مختلف الانتماءات من تشكيل كيان سياسى ناجح؟

■ أصبحت «التنسيقية» تضم نوابًا للمحافظين وبرلمانيين.. هل ستقدم مشروعات تشريعية واجتماعية مستقبلًا؟

■ هل ستشارك «التنسيقية» فى انتخابات المجالس المحلية؟

■ كيف ترى مراحل تمكين الدولة للشباب فى عهد الرئيس السيسى؟

■ ما تقييمك لأداء مجلس النواب بصفتك عضوًا به؟

■ هل أثر انشغال عدد من النواب بمسئولية تقديم الخدمات على الجانب التشريعى؟

■ كيف ترى تحريض المغرضين بالخارج للشعب ضد البرلمان ودعواتهم لإحداث الفوضى فى البلاد؟

■ ما أبرز أهداف برنامجك الانتخابى؟

■ ما السبل المتاحة لإجراء الدعاية الانتخابية وحشد الناخبين فى ظل جائحة كورونا؟

■ هل تتوقع مشاركة المواطنين بشكل كبير فى انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

قال طارق الخولى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المرشح عنها فى انتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية «من أجل مصر»، إن «التنسيقية» تقدم مشروع أمل لجيل كامل، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤمن بقدرات وإمكانيات الشباب المصرى، وساعد على تمكينهم. وأضاف «الخولى»، فى حواره مع «الدستور»، أن قوة «التنسيقية» تكمن فى الاختلاف الأيديولوجى بين أعضائها، واتفاقهم على إعلاء مصلحة الوطن، ما جعلهم يقدمون تجربة مختلفة عن كل الأجيال السابقة، مشيرًا إلى أن التاريخ سينتصر لمجلس النواب الحالى، لأنه اتخذ قرارات تحقق مصلحة البلاد.- أرى أن فرص المرشحين الشباب فى انتخابات مجلس النواب كبيرة جدًا، سواء بنظام الفردى أو القائمة، وأنا على يقين من ذلك.وعلى الرغم من أن مجلس النواب الحالى، المقرر انتهاء مدته مطلع العام المقبل، ضم نحو ٥٠ نائبًا تحت سن الـ٣٥ عامًا، وهو رقم غير مسبوق، فإننى أتوقع أن يضم مجلس النواب المقبل عددًا أكبر من الشباب، سيمثل رقمًا قياسيًا، وسيكونون جميعًا قادرين على تقديم الكثير للبلاد.- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع يمثل أملًا لجيل كامل من الشباب، وهو يستهدف تمكين الأكفاء منهم فى مختلف مؤسسات وسلطات الدولة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية.وبالتالى عمدت التنسيقية- منذ إنشائها عام ٢٠١٨- إلى العمل بقوة على أن تكون مصنعًا للكوادر القادرة على تولى المسئولية، وجزءًا من صناعة الحاضر، وليس المستقبل وحسب.- أرى أن قوة «التنسيقية» تكمن فى اختلاف أيديولوجيات أعضائها، لأن هذا التعدد ساعد على تقديم تجربة مختلفة عن الأجيال السابقة التى كانت تتناحر على أساس فكرى وأيديولوجى، لكننا- على تعدد رؤانا- استطعنا أن نخلق مساحة تتوسط جميع الأفكار، على أساس وطنى يجمعنا فى القضايا الكبرى، من أجل تنفيذ هدفنا الأكبر، وهو تمكين هذا الجيل من الشباب وتقديم أصحاب الكفاءات من الشباب فى الصفوف الأمامية لفتح المجال ليكونوا جزءًا من صناعة القرار والحاضر.- نعم، ستقدم «التنسيقية» أداءً متميزًا تحت قبة البرلمان، أسوة بما يفعله نواب المحافظين الذين جرى تعيينهم من بين أعضاء «التنسيقية» فى حركة المحافظين الأخيرة، فالجميع يشهد لهم بالنشاط والقدرة على التواصل مع الجماهير.ستتجمع الرؤى الشخصية لنواب «التنسيقية» فى البرلمان، بغرفتيه «الشيوخ والنواب»، لتكوين رؤية أكثر اتساعًا، يظهر من خلالها أعضاء «التنسيقية» بمظهر قوى ومؤثر يسهم فى تدعيم البيئة التشريعية عبر تقديم أداء برلمانى فارق.- لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن «التنسيقية» تعمل فى مختلف الاتجاهات عبر المشاركة فى كل الانتخابات ومختلف المؤسسات.نحن- كأعضاء بـ«التنسيقية»- نعمل كخلية نحل، من أجل إنجاح مرشحينا فى الانتخابات التشريعية فى المعترك الانتخابى.- لولا إرادة وإيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب ما وصلنا إلى كل هذه الإنجازات، فالرئيس وعد الشعب المصرى- منذ توليه المسئولية- بأن يكون داعمًا للشباب، ونجح فى تحقيق ما تجاوز طموحنا وخيالنا، فلم يكتف بإعداد الشباب ليكونوا كوادر مستقبلية، بل استعان بهم ليكونوا جزءًا من الحاضر.وضع الرئيس رؤى وبرامج تأهيل وتدريب لمساعدة الشباب على تولى المسئولية، من بينها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، فضلًا عن دعم بعض الكيانات الشبابية، منها «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، فنحن مجموعة من الشباب تعرف علينا الرئيس خلال منتديات الشباب التى تقام بشكل دورى.. إننا أمام رئيس لديه إيمان حقيقى بإمكانات وقدرات الشباب.- أرى أننا إذا أخضعنا البرلمان الحالى للتقييم فسيتعرض لظلم كبير، لأنه حمل على عاتقه اتخاذ قرارات غير شعبوية، لكنها كانت ضرورية لمصلحة البلاد، منها عملية الإصلاح الاقتصادى، التى نصفها بـ«الدواء المر»، لأنها كانت الحل الوحيد كى لا تعانى مصر مستقبلًا.فى اعتقادى أن التاريخ سوف ينتصر لهذا البرلمان، باعتباره حمل على عاتقه المصلحة العليا للبلاد، عبر اتخاذ قرارات مصرية من شأنها حماية الوطن ومساعدة اقتصاده على النهوض.- أعتقد أن غياب المجالس المحلية أثّر بشكل ما على الجانب التشريعى، لكن مع عودة المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة سيتفرغ النائب للقيام بدوره الأكبر والأساسى «التشريع والرقابة»، وهذا لا يعنى أن النائب لن يتواصل مع الجماهير فى دائرته.- منذ ٢٠١٣، لم تكف قوى الشر، من أبواق جماعة الإخوان الإرهابية القابعين فى عواصم الإرهاب، عن محاولة استهداف مؤسسات الدولة المصرية، على رأسها البرلمان، إذ يحاولون تأليب الرأى العام على المؤسسات لإحداث فرقة بينها وبين المجتمع المصرى، والحقيقة أن وعى المصريين الكبير هو الذى وقف حائط صد أمام هذه الفتن والشائعات، ونحن نعول دائمًا على وعى الشعب المصرى، الذى لم يعط أى مساحات لهذه المخططات لتحقق أهدافها.- أبرز أهداف برنامجى الانتخابى هو معالجة القضايا الاجتماعية وتدعيم شبكة الأمان الاجتماعى وتذليل الصعوبات أمام المواطنين والمساعدة فى تحقيق التحول الرقمى وتدعيم الخدمات المقدمة إلى المواطنين فى مختلف المؤسسات.وأرى أن مصر لا تزال فى حاجة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والتركيز على القضايا الخاصة بالشباب بكل فئاته واهتماماته، منها حرية الرأى والتعبير ومكافحة البطالة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل القروض الخاصة بالشباب وتأهيل العمالة والتعليم الفنى.أما عن العلاقات الخارجية، التى كانت محل اهتمام بالنسبة لى خلال السنوات الخمس الماضية، فيتضمن برنامجى التركيز على قضايا المصريين فى الخارج، وتعظيم الأدوات الرقابية من أجل الدفاع عن المصريين فى الدول الأخرى وحمايتهم من أى تجاوز ضدهم.لدىّ رؤية تستهدف- بشكل أساسى- تطوير العمل فى مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يدعم سياسة مصر الخارجية فى مختلف المجالات والملفات، وتعظيم الرؤية المصرية إزاء مختلف القضايا الإقليمية أو الدولية.- أتت جائحة كورونا ونحن نملك العديد من الأدوات التى نستطيع من خلالها التواصل مع الجمهور والانتشار، أبرزها مواقع التواصل الاجتماعى، التى أصبح لها دور كبير فى التواصل المباشر مع المواطنين لعرض الرؤى بشكل أكبر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التقليدية، المقروءة والمسموعة والمرئية، وذلك فى ظل الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.- نعم، أتوقع أن تكون نسب المشاركة مرتفعة وكبيرة، نظرًا إلى التنافسية الشديدة التى ظهرت جلية فى فترة الترشح والطعون التى سبقت إعلان الأسماء النهائية للمرشحين، فضلًا عن أن وعى المواطن المصرى أصبح كبيرًا جدًا، فهو يدرك ضرورة القيام بواجبه الانتخابى، وأنا أدعو المصريين أن يمعنوا فى اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، لأن تمثيلهم شرف كبير.