حقوقيون عن إعدامات «أجناد مصر»: القضية مرت بمراحل المحاكمة العادلة

استنكر حقوقيون الأكاذيب التى روجت لها جماعة الإخوان الإرهابية ومنصاتها الإعلامية حول تطبيق عقوبة الإعدام على عدد من المتهمين المدانين فى قضية «أجناد مصر»، مشددين على أن القضية مرت بكل مراحل المحاكمة العادلة والمنصفة.

وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك فرقًا كبيرًا بين الموقف من عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغائها، والجرائم الإرهابية التى يتم على أساسها محاكمة المتهمين فى قضية «أجناد مصر»، موضحًا أن «المتهمين ارتكبوا جرائم قتل وتفجير واعتداءات على المصريين، حتى إن منهم من أطلق النار وقتل أكثر من ١٥ مواطنًا».

وأضاف: «التحقيق أجرى أمام النيابة العامة، ثم نُظرت القضية أمام القضاء الجنائى، ومنها إلى محكمة النقض التى أعادتها إلى الجنايات مرة أخرى، ثم من محكمة الجنايات إلى النقض، وصولًا إلى موافقة الأخيرة على الأحكام، وبالتالى يمكن القول إن القضية مرت بكل مراحل المحاكمة العادلة والمنصفة».

ورغم أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترى ضرورة استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة، وهو ما يدعو إليه القانون الدولى أيضًا، قال «أبوسعدة»: «هؤلاء الإرهابيون ليسوا أبرياء كما يتوهم البعض، وإنما هم مجرمون ارتكبوا جرائم قتل وانتهاكات يُعاقب عليها بأشد العقوبات».

وواصل: «كما أن الرأى العام المصرى لن يتقبل الفكرة من الأساس، لأن الجرائم المحاكم بها هؤلاء هى جرائم قتل عشوائى وقتل بدم بارد، وسقط فيها عدة ضحايا من المواطنين الأبرياء، وأكثر من ١٥٠٠ ضابط شرطة وقوات مسلحة».

وأشار إلى أن دولًا مثل تونس والجزائر سبق أن ألغت عقوبة الإعدام، لكنها حاليًا تفكر فى إعادتها مرة أخرى، فى ظل الحاجة لمواجهة جرائم الاغتصاب والقتل والإرهاب، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ألغت عقوبة الإعدام، لكن هناك بعض الولايات لم تلغها حتى الآن.

ووصف محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ترويج «الإخوان» وقناة «الجزيرة» القطرية لوجود «معتقلين سياسيين» فى مصر بأنه أكاذيب وافتراءات، مبينًا أنه لا يوجد سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات ما يسمى «المعتقل السياسى»، وإنما «شخصيات ارتكبت جرائم ذات صفة تتعلق بالإرهاب».

وقال «البدوى»: «ادعاء الجماعة ومنصاتها الإعلامية بأن أعضاء (أجناد مصر) معتقلون سياسيون توصيف خاطئ، فهم إرهابيون، ويتم الترويج لعكس ذلك بهدف تشويه القضاء المصرى الشامخ والنيابة العامة والإساءة إليهما».

وكشف عن أن قضية «أجناد مصر» استغرقت ٨٣ جلسة، وتم الاستماع فيها لـ١٢٦ شاهد إثبات إلى جانب دوافع المحامين، كما صدرت أحكام متباينة بحق المتهمين فى القضية، فهناك من صدر ضده حكم بالإعدام، وهناك حبس مؤبد و١٥ و٧ و٥ سنوات، وصولًا إلى براءة البعض، وذلك حسب ما ارتكبه كل شخص.

