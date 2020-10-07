رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدير مركز دراسات في ليبيا: كل الأطراف تقبل بـ«أم الدنيا» حاضنة لأبناء ليبيا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:44 م
محمد الأسمر
محمد الأسمر
طباعة
أشاد محمد الأسمر البوزيدى، مدير مركز «الأمة» للدراسات الاستراتيجية فى ليبيا، بالجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة الليبية، والتنسيق بين الأطراف المتنازعة كافة، وتوفير المناخ الجيد والبيئة الخصبة لعقد لقاءات بينها، بهدف التوصل إلى تفاهمات وإنهاء الخلافات القائمة، مشيرًا إلى أن لقاء رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح، بالسفير الأمريكى فى ليبيا، يأتى فى إطار «إعلان القاهرة» الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ٦ يونيو الماضى، وتضمن حلولًا عملية للأزمة.
■ ماذا عن لقاء عقيلة صالح والسفير الأمريكى؟
- اللقاء هدف إلى مراجعة التفاصيل التى نوقشت فى اللقاء السابق بينهما، الذى عقد فى القاهرة يوم ١٠ أغسطس الماضى، وكان يتمحور حول «إعلان القاهرة» الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٦ يونيو الماضى، وتنفيذ خطوات عملية منه.
وركز اللقاء فى ضوء ذلك على وضع نقاط تجعل من لقاءات جنيف المقبلة ذات خطوات عملية وفاعلة، وليس مجرد اتفاق فقط، وذلك بمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ومعرفة العقبات المتوقعة لإزالتها.
وتبرز أهمية اللقاء من أنه يأتى بعد اللقاءات التى تمت فى القاهرة بين وفدى اللجنة الأمنية العسكرية من حكومة «الوفاق» والجيش، وحدوث تقدم فى إعادة فتح حقول وموانئ النفط، بمبادرة من الجيش.
■ هل تدعم زيارة «صالح» إلى القاهرة مخرجات اجتماع الغردقة؟
- زيارة رئيس البرلمان إلى القاهرة مجددًا ولقاؤه السفير الأمريكى ليسا فقط لدعم مشاورات الغردقة، التى تعد واحدة من المسارات الثلاثة لحل الأزمة، الأمنية والعسكرية والاقتصادية.
ويمكن القول إن عملية «التهيئة لحل الأزمة» تتم الآن فى القاهرة، وسط توفير مصر المناخ الجيد والبيئة الخصبة لعقد لقاءات مع الجهات والأطراف الفاعلة بهدف تحقيق تلك التهيئة، وهو ما نجحت فيه ويستحق الإشادة.
كما ناقش اللقاء النقاط التى تم التوصل إليها، ومنها مقترح ضم ضباط برتب عسكرية قبل ٢٠١١ إلى الجيش النظامى، سواء من «الوفاق» أو شرق البلاد، وذلك لتسهيل حل الملفات الأمنية والعسكرية العالقة.
■ كيف ترى استضافة القاهرة خلال الأيام الماضية أكثر من لقاء بشأن ليبيا؟
- كل الأطراف تقبل بأن تكون مصر حاضنة جميع الليبيين، و«إعلان القاهرة» الصادر فى ٦ يونيو الماضى لحل الأزمة قبله معظم الأطراف الليبية ما عدا «الإخوان»، وكذلك قبله المجتمع الدولى بما فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وروسيا، وبالتالى فإن القاهرة معنية باحتضان هذه الاجتماعات والترتيب لها بشكل فاعل بما يحقق أمن واستقرار ليبيا وأمن المنطقة بالكامل.

موضوعات متعلقة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

ضبط «عنتيل الجيزة» بتهمة ممارسة الرذيلة مع سيدات وتصويرهن

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الصور

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

الأكثر قراءة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

تأكيدا لـ«الدستور».. تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
صفوت البياضي
«كورونا» وحالنا وماذا بعد
خالد عكاشة
هل لنا أن نخاف مثلهم؟
المزيد

الثقافة

بدء فعاليات أمسية بـ«الأعلى للثقافة» للاحتفاء بدولة الصين (فيديو)

معنية بالأدب والفن.. «الثقافة» تدشن الإصدار الثاني من «الكرمة»

منها «الضليل».. 4 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

عبده: تولي «القومية للتوزيع» الشحن للمعارض الداخلية يوفر 30% على الناشرين