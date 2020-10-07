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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائبة ليبية: مشاورات مرتقبة للبرلمان دعمًا للحل السياسى

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:34 م
النائبة انتصار شنيب،
النائبة انتصار شنيب، عضو مجلس النواب الليبى
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أعلنت النائبة انتصار شنيب، عضو مجلس النواب الليبى، عن عقد جلسة مشاورات بين عدد من أعضاء المجلس واللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبى، فى القاهرة، خلال الفترة المقبلة، لبحث العديد من الملفات المتعلقة بالتوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية، مشيدة بالدور الكبير الذى تلعبه مصر لحل الأزمة الليبية.
■ كيف ترون الاجتماع الذى استضافته الغردقة فى نهاية سبتمبر الماضى؟ وهل له علاقة بالمفاوضات السابقة فى «بوزنيقة» المغربية ومشاورات جنيف المرتقبة؟
- اجتماعات «الغردقة» و«بوزنيقة» و«جنيف» كلها تصب فى اتجاه دعم مسار الحل السلمى السياسى للأزمة الليبية، وفك الجمود الذى أصابها لفترة، لذلك كلها بوادر طيبة نأمل أن تكتمل وتساعد فى التوصل لذلك الحل.
■ وماذا عن اللقاء الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر فى القاهرة خلال الشهر الماضى؟
- هذا اللقاء مهم جدًا لحل الأزمة الليبية، خاصة أنه بحث إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط من جديد، وهى خطوة مهمة وجوهرية تلعب دورًا إيجابيًا كبيرًا، وتنهى معاناة المواطن الذى دفع الثمن وتضرر كثيرًا من تجميد قطاع النفط، وغياب السيولة المالية، وانقطاع الكهرباء وعدم توافر الوقود، وانعدام الكثير من الخدمات الأساسية.
■ هل يمكن أن تكون سرت عاصمة لليبيا ولو مؤقتًا كما دعت عدة مبادرات؟
- هناك إجماع على أن تكون سرت عاصمة للبلاد، وذلك بسبب امتلاكها مقومات جيدة ورائعة لأداء ذلك الدور، فهى تبعد نحو ٦٠٠ كم عن المنطقة الجنوبية، وكذلك الشرقية والغربية، أى تتوسط ليبيا ككل، بجانب تمتعها بسواحل بحرية، ومطار دولى وموانئ، لذا سيكون دورها مهمًا جدًا فى حل الأزمة وجمع الفرقاء.
■ كيف يمكن تحقيق هذا الهدف فى ظل التهديدات التركية بدخول سرت؟
- التدخل الأجنبى فى ليبيا مرفوض شكلًا وموضوعًا، ونحن فى البرلمان نرفض ذلك بقوة، والحمد لله تركيا أخذت خطوات عديدة إلى الوراء فى تدخلاتها بشئوننا، وذلك بفضل الضغوطات الدولية والموقف المصرى القوى.
■ ما رأيك فى اللقاء بين المستشار عقيلة صالح وريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا؟
- حينما تحركت الولايات المتحدة فى الملف تمت «حلحلته» بشكل كبير، لأنها دولة عظمى، لذا دخولها على خط الأزمة أمر إيجابى، وتأزم الوضع فى ليبيا خلال الفترة الماضية جاء بسبب تأخر الانخراط الأمريكى فى الحل. كما أن الدور الأمريكى يحد من التدخلات الأخرى ويضع النقاط على الحروف بشأنها، وأتمنى أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه خلاله، لأن ليبيا لم تعد تحتمل أى صراعات أو أزمات أخرى.
■ لماذا تقرر عقد اللقاء فى القاهرة وليس مكانًا آخر؟
- أولًا الوضع الأمنى فى ليبيا غير مستقر بدرجة كبيرة، ومصر تعتبر الشقيقة الكبرى لليبيا، فهى شريكتنا فى الجغرافيا والثقافة والكثير من العوامل الأخرى، والولايات المتحدة تعلم هذا جيدًا، بجانب دورها المستمر فى حل الأزمة، وتقديمها الكثير للشعب الليبى من قبل، وهو ما نأمل استمراره حتى إخراج ليبيا من محنتها، وكل الشكر والتقدير لمصر وشعبها والرئيس السيسى على ذلك.
■ هل هناك لقاءات أخرى ستعقد فى القاهرة من أجل دفع الحل السياسى للأزمة الليبية؟
- سيكون هناك لقاء تشاورى بين عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى، واللجنة المصرية المختصة بالملف الليبى، فى القاهرة، خلال الفترة المقبلة، من أجل بحث العديد من الملفات دعمًا للحل السياسى.

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