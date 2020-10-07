نواب وسياسيون ليبيون: مصر وفرت البيئة اللازمة لإنهاء الأزمة



لقاء «صالح» و«نورلاند» جاء بعد سلسلة لقاءات راعتها مصر لتسريع إنهاء معاناة الأشقاء فى ليبيا، كانت من بينها استضافة القاهرة، فى ٩ سبتمبر الماضى، وفدًا من المجلس الاستشارى للدولة وبرلمان طرابلس، وبعدها بأيام التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبى، والمستشار عقيلة صالح، وصولًا إلى استضافة المباحثات الأمنية والعسكرية بين وفدى الجيش وحكومة «الوفاق»، فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، نهاية الشهر الماضى.



فى السطور التالية، تلتقى «الدستور» عددًا من النواب والسياسيين الليبيين، لكشف خريطة ونتائج المشاورات التى راعتها القاهرة، وتفاصيل اللقاءات المقبلة، شارحين فى الوقت ذاته أبعاد وجوانب الأزمة التى تعيشها البلاد، وتبعات الانقسام الذى يضربها، ومقترحين عدة حلول وأدوات للتوصل إلى اتفاق ينهى معاناة الشعب الليبى، ويفضى إلى التخلص من التبعية الأجنبية، وإقامة دولة وطنية بمؤسسات قوية.



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فى السطور التالية، تلتقى «الدستور» عددًا من النواب والسياسيين الليبيين، لكشف خريطة ونتائج المشاورات التى راعتها القاهرة، وتفاصيل اللقاءات المقبلة، شارحين فى الوقت ذاته أبعاد وجوانب الأزمة التى تعيشها البلاد، وتبعات الانقسام الذى يضربها، ومقترحين عدة حلول وأدوات للتوصل إلى اتفاق ينهى معاناة الشعب الليبى، ويفضى إلى التخلص من التبعية الأجنبية، وإقامة دولة وطنية بمؤسسات قوية.

احتضنت القاهرة للمرة الثانية لقاءً بين المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، والسفير الأمريكى لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الإثنين الماضى، من أجل بحث سبل دفع العملية السياسية وحل الأزمة فى البلاد.