رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قيادة الجيش الجزائرى: سنبذل قصارى الجهد لإنجاح استفتاء الدستور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:19 م
الفريق السعيد شنقريحة
الفريق السعيد شنقريحة
أ ش أ
طباعة
قالت مجلة (الجيش)، الناطقة باسم المؤسسة العسكرية بالجزائر: "إن الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري، أكد أن القيادة العليا للجيش ستبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل".

وأضافت المجلة - في افتتاحية عددها الجديد اليوم الأربعاء: "إن الفريق شنقريحة أصدر تعليمات صارمة لكافة قوات الجيش وأجهزة الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والمسئولية، والعمل على تأمين الاستفتاء لتمكين المواطنين في كل أنحاء البلاد من أداء واجبهم الانتخابي".

وأكدت أن استفتاء الدستور سيدشن عهدا جديدا مثلما وعد به الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مضيفة: "سجلت بلادنا خلال شهر سبتمبر الماضي، جملة من الأحداث المهمة على الصعيد الداخلي والخارجي، بالرغم من الظروف الصحية الصعبة".

وتابعت المجلة: قطعت البلاد أشواطا مهمة في طريق التحضير للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ومنح كلمة الفصل للشعب، وبالتالي تنفيذ تطلعات الأجيال في بناء الجزائر الجديدة، مؤكدة أن الاستفتاء سيجري في ظروف تسودها شفافية ونزاهة تامة، ليدشن عهدا جديدا مثلما وعد به الرئيس تبون".

وأشارت الافتتاحية إلى رمزية اختيار الأول من نوفمبر المقبل لإجراء الاستفتاء، والتي تحمل العديد من الدلالات مفادها إصرار الرئيس تبون على جعل هذا اليوم المشهود انطلاقة حقيقية لبناء جزائر جديدة، متحررة من كل المظالم والمفاسد والسلبيات، وبالتالي سيكون الاستفتاء على الدستور أولى لبنات التغيير الجذري الذي طالب به الشعب.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مصرع وإصابة 12 فى انقلاب «ميكروباص الرماية»

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

تأكيدا لـ«الدستور».. تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

image description

محافظ أسيوط: 400 مليون جنيه لرصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

تأكيدا لـ«الدستور».. تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل

منوعات

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أصحاب فصيلة الدم «O» أكثر عرضة للموت

Minly تطلق أحدث تطبيق في الشرق الأوسط يربط النجوم والمشاهير بمعجبيهم

دراسة أمريكية: ارتفاع ثانى أكسيد الكربون فى الجو يسبب الفيضانات

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

«الناشرين» يتفق مع «القومية للتوزيع» على الشحن للمعارض الداخلية

حفل توقيع ومناقشة كتاب «حسن عطية أيقونة النقد المسرحي» (صور)

اعترافات قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر وكيف حطمت نظرية أمنها

ننشر نص أول تجربة روائية لـ واسيني الأعرج عام 1971