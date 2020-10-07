البيت الأبيض: ترامب لم يعاني من أعراض كورونا منذ 24 ساعة

قال طبيب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن فحص الرئيس دونالد ترامب البدني يظهر أن مؤشراته الحيوية مستقرة.وقال طبيب البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إنه بعد الفحص لم يجدوا أثرا لأعراض كورونا في جسم الرئيس ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مشيرا إلى أنه لم يصب بالحمى أيضا منذ أربعة أيام، وذلك وفق قناة "CNBC" الأمريكية.وأكد الطبيب الأمريكي أن فحص جسد ترامب أظهر أن مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة وضمن المستويات الطبيعية.وعاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض بعد خروجه من مستشفى والتر ريد العسكري، إثر الإعلان عن إصابته وزوجته بكورونا يوم الجمعة الماضي.