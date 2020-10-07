سفير إثيوبيا بالقاهرة: علاقتنا مع مصر يجب أن تكون أفضل

أكد السفير الإثيوبي الجديد لدى القاهرة ماركوس تيكلي ريك، أن العلاقات بين إثيوبيا ومصر يجب أن تكون أفضل بكثير مما عليه الآن، مشيرا إلى أنه سيعمل على تقريب وجهات النظر بين البلدين.وقال ريك في تصريحات لموقع "مونيتور"، إن مهمته تتركز على تعزيز العلاقات بين البلدين إلى المستوى الذي تستحقه، مؤكدا أن العلاقات التاريخية على المستوى الشعبي والسياسي بين البلدين، وأنها كانت جيدة في الماضي رغم وجود نوع من التذبذب.وأضاف السفير الإثيوبي "لكن لدينا كثير من الفرص، وأشياء تدعو للتفاؤل يمكن أن تجمعنا".واعتبر السفير الإثيوبي أن الخلاف في مفاوضات سد النهضة يتعلق بآلية ملء وتشغل السد، مشيرا إلى تمسك بلاده بوضع مبادئ توجيهية وقواعد خاصة بكيفية ملء السد وتشغيله.