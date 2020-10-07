أشرف رشاد عثمان: مصر قادرة على الانتفاض من أجل حقوقها

أشاد النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى النصر ومرور 47 عاما على حرب أكتوبر 1973، مؤكدا أن مصر قادرة على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين.وأشار "عثمان" خلال بيان له إلى أنها رسالة ذات معنى واضح وجازم، والمتمثلة في قدرة مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، وحماية جيشها القوى الآبي أن تدافع عن حقوقها بقوة وشراسة.وأوضح عضو مجلس النواب أن انتفاض مصر في العديد من القضايا ودفاعها عن الأمن القومي المصري، ومنها ما هو جارٍ في ليبيا يعتبر رسالة للجميع، مفادها أنه لو تقدم الإخوان الإرهابيون خطوة ومعهم المحتل التركي بعيدا عن خط سرت - الجفرة ستتدخل مصر، قائلا: ومن وقتها لم يجرؤ أحد على تجاوز الخط الأحمر الذي حددته مصر دفاعا عن أمنها.وشدد أن مصر تحت قيادة السيسي دولة قوية مهابة، فرضت احترامها على الجميع وحققت إصلاحا اقتصاديا مشهودا.