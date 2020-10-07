البابا فرنسيس: منصّة اختبار الصلاة هي المحبة الملموسة للقريب

"قصّة إيليا، قد كُتبت لنا جميعًا. ففي بعض الليالي يمكننا أن نشعر بأننا وحيدين وبلا فائدة وعندها ستأتي الصلاة وستقرع على باب قلبنا.. سيعود كمعجزة أيضًا الهدوء والسلام" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة مع المؤمنين.أجرى قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس بالفاتيكان واستهلَّ تعليمه الأسبوعي بقوله: نستعيد اليوم التعاليم حول الصلاة التي كنا قد علّقناها لكي نقوم بالتعاليم حول العناية بالخليقة. واليوم نستأنفها، ونلتقي بإحدى الشخصيات الأكثر جاذبية في الكتاب المقدس بأسره وهو إيليا النبي. فهو يتخطى حدود عصره ويمكننا أن نتنبّه لحضوره حتى في بعض أحداث الإنجيل. فيظهر إلى جانب يسوع مع موسى في حدث التجلّي، كذلك يشير يسوع إليه لكي يدعم ويثبّت شهادة يوحنا المعمدان.تابع الأب الأقدس يقول: يظهر إيليا في الكتاب المقدّس فجأة وبشكل سرّي قادمًا من قرية صغيرة هامشية تمامًا؛ وفي النهاية سيختفي أمام أعين تلميذه أليشاع على عربة من نار تحمله إلى السماء. وبالتالي فهو رجل بدون بداية واضحة ولاسيما بدون نهاية إذ خُطف إلى السماء، ولذلك كانت عودته مُنتظَرَة قبل مجيء المسيح.أضاف الحبر الأعظم يقول: يقدّم لنا الكتاب المقدّس إيليا كرجل إيمان شفاف، ففي اسمه الذي قد يعني "يهوه هو الله"، نجد سرّ رسالته. وسيكون هكذا طيلة حياته: رجل شريف ومستقيم غير قادر على القيام بتنازلات تافهة. رمزه هو النار، صورةً لقوّة الله المُطهِّرة. سيكون أول من يُمتَحن بقسوة، وسيبقى أمينًا. إنه مثال جميع المؤمنين الذي يختبرون التجارب والآلام ولكنّهم لا يتضاءلون إزاء المثال الأعلى الذي ولدوا من أجله.أضاف الحبر الأعظم قائلًا: الصلاة هي العُصارة التي غَذّت حياته باستمرار. لذلك هو أحد أحب الشخصيات للتقليد الرهباني، لدرجة أن بعضهم قد اختاروه كأب روحي للحياة المكرّسة لله. إيليا هو الرجل الذي يقف كمدافع عن أولويّة العلي، ولكنّه يجد نفسه أيضًا مجبَرًا على التعامل مع ضعفه وهشاشته. من الصعب علينا أن نخبر عن الخبرات التي كانت أكثر إفادة بالنسبة له: إن كانت هزيمة الأنبياء الكذبة على جبل الكرمل، أو الحيرة التي يدرك فيها أنه ليس أفضل من آبائه. إنَّ الإحساس بالضعف، في نفس من يصلي، هو أثمن من لحظات التمجيد، حيث يبدو أن الحياة هي سلسلة من الانتصارات والنجاحات.أضاف الأب الأقدس قائلًا: تجعلنا صفحات الكتاب المقدّس نفترض أنّ إيمان إيليا أيضًا قد عرف تقدُّمًا: فهو أيضًا قد نما في الصلاة وصقلها شيئا فشيئا. لقد أصبح وجهُ الله أكثر وضوحًا بالنسبة له خلال المسيرة، إلى أن بلغت ذروتها في تلك الخبرة الرائعة عندما ظهر الله لإيليا على الجبل. فهو لا يظهر في العاصفة الهائجة، لا في الزلزال ولا في النار الآكلة وإنما في "صوت نسيم لطيف". بهذه العلامة المتواضعة يتواصل الله مع إيليا الذي كان في تلك الفترة نبيًّا هاربًا قد فقد السلام. يأتي الله للقاء رجلٍ تعِب، رجلٌ يعتقد أنّه قد فشل على جميع الأصعدة، وبذلك النسيم اللطيف يعيد إلى قلبه السكينة والسلام.وختم البابا فرنسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: هذه هي قصّة إيليا، ولكن يبدو أنها قد كُتبت لنا جميعًا. ففي بعض الليالي يمكننا أن نشعر بأننا وحيدين وبلا فائدة وعندها ستأتي الصلاة وستقرع على باب قلبنا. وسنتمكن نحن أيضًا من أن نلتقط جميعًا طرف رداء إيليا؛ وحتى إن أخطأنا بشيء ما أو شعرنا بأننا مُهدَّدين وخائفين بعودتنا إلى الله بالصلاة، فسيعود الهدوء والسلام كمعجزة أيضًا. هذا ما يعلّمنا إياه مثال إيليا.