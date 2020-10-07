مقابلة البابا فرنسيس مع صحيفة «Il mio Papa»

"إن الوباء يغير العالم وقد وضعنا في أزمة"، هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس" وأكّد أننا لا نخرج من الأزمة كما كنّا؛ إما أن نخرج أفضل أو نخرج أسوأ. والطريقة التي نخرج بها تعتمد على القرارات التي نتخذها خلال الأزمة.ويكرّر البابا السؤال للبشرية: ما هو أسلوب الحياة الذي سنتركه لجيل المستقبل؟ بالنسبة للبابا فرنسيس، يتعلق الأمر بالتوقف عن التفكير في أنفسنا أو حاضرنا فقط والتطلع إلى المستقبل من منظور الإنسانية التي تريد البقاء في الزمن كجزء من الخليقة.وإذ سُئل البابا حول كيفية التعامل مع الحداد على ضحايا الوباء، قدّر البابا فرنسيس جميع التصرفات الصغيرة والكبيرة التي قام بها الكثير من البشر في العالم تجاه إخوتهم البشر وأكّد: "كيف تتم مواجهة هذا الحزن؟ من خلال محاولة الاقتراب من الآخرين (...) إنها لحظة الصمت والقرب والقيام بكل ما هو ممكن لكي نكون معًا. وأشار الحبر الأعظم في هذا السياق إلى القديسين الذين يعيشون بقربنا، أي جميع الأشخاص الذين ضحوا بحياتهم في خدمة المُعوَزين. وقال: هؤلاء الأشخاص لم يهربوا بل واجهوا المشاكل وبحثوا عن حلول عملية لها والله يفهم هذه اللغة، وهو يتبنّاها.هناك حقيقة أساسية بالنسبة للبابا فرنسيس وهي أن التزامنا بالحياة لا يقتصر على الصحة، بل يستمر في الاهتمام بالمهمّشين والمَقصيّين، والذين يطردهم النظام، والذين ليس لديهم عمل. لهذا يتحدث الأب الأقدس عن حقيقة أننا نواجه التحدي الاجتماعي الكبير الذي يضع أمام أعيننا كيف أنَّ ثقافة الإقصاء قد طبعت أسلوبنا في التواصل مع الآخرين؛ ولهذا السبب، لا يمكننا الاستمرار في النظام الاقتصادي عينه الذي يعاني من الظلم في أساساته.ويؤكِّد الحبر الأعظم: لقد جعلَـنا الوباء نرى كيف اعتدنا على جوِّ التهميش هذا: تهميش المسنين، تهميش الفقراء، تهميش الأطفال، والأطفال الذين لم يولدوا بعد؛ لكنَّ الوباء يدعونا بشكل خاص لكي نتذكر أن "كل حياة هي ثمينة وتستحق أن ندافع عنها ونحترمها".وفي جوابه على سؤال حول كيف نبني المستقبل والخير العام كمعيار أكّد الحبر الأعظم أنه لا توجد وصفة للخروج من الأزمة، ولكننا سنجد السبيل إذا غيّرنا النموذج الاقتصادي، وقال علينا أن نبدأ بالضواحي (...) من أجل كرامة الأشخاص وأضاف: لقد تحدثتُ عن الضواحي، ولكن علينا أيضًا أن نشمل البيت المشترك، الذي هو العالم، والعناية بالكون. وفي هذا السياق يضع البابا فرنسيس الرسالة العامة الجديدة، "كلُّنا إخوة" "Fratelli tutti"، ويضع الأخوة البشرية كأحد المفاتيح لبناء المستقبل. وبهذا المعنى يتحدث أيضًا عن توزيع لقاح فيروس الكورونا، ويقول: "لا يمكن أن يكون اللقاح ملكًا لدولة المختبر الذي وجده أو لمجموعة من الدول المتحالفة، ومن أجل هذا (...) اللقاح هو إرث للبشرية، وللبشرية جمعاء، إنه عالمي؛ لأن صحة شعوبنا، كما يعلمنا الوباء، هي إرث مشترك، وتنتمي إلى الخير العام... وينبغي أن يكون هذا هو المعيار.وفي جواب على سؤال حول موضوع المهاجرين قال البابا فرنسيس: فيما يتعلق بالمهاجرين، علينا أن نتحمل المسؤولية. يترك المهاجر وطنه بحثًا عن آفاق جديدة، لأنه يهرب بسبب الجوع أو الحرب. يكفي أن نفكّر في سوريا.هذا وعبّر الحبر الأعظم عن رجائه في البشريّة بأسرها وقال: إن البشريّة قادرة على الرد، ولاسيما في الضواحي، إذا نظّمت أمورها. وبالنسبة لثقافة الشعوب، يطيب لي أن أفكر في روح الشعوب، في هذه المحميّة الروحيّة التي تسمح لهم بالمُضيّ قُدُمًا على الدوام. وذكّر الأب الأقدس بالشعوب المضطهَدة مثل اليزيديين والروهينجا الذين أكد أنهم يعانون ويتألّمون.أخيرًا، وفي سياق الذكرى المئوية الخامسة على ارتداد القديس إغناطيوس دي لويولا، أعرب قداسة البابا فرنسيس عن رغبته في الذهاب إلى مانريسا، الموقع الذي بدأ فيه القديس إغناطيوس مسيرة ارتداده، وقال: أعتقد أن ارتداد القديس إغناطيوس هو أيضًا إعادة اللقاء مع القلب، ويمكنه أن يدعونا للتفكير حول ارتدادنا الشخصي، ولطلب نعمة الارتداد لكي نحب أكثر ونخدم بشكل أكبر على مثال يسوع المسيح.