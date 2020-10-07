رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مقابلة البابا فرنسيس مع صحيفة «Il mio Papa»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:48 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
طباعة
"إن الوباء يغير العالم وقد وضعنا في أزمة"، هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس" وأكّد أننا لا نخرج من الأزمة كما كنّا؛ إما أن نخرج أفضل أو نخرج أسوأ. والطريقة التي نخرج بها تعتمد على القرارات التي نتخذها خلال الأزمة.

ويكرّر البابا السؤال للبشرية: ما هو أسلوب الحياة الذي سنتركه لجيل المستقبل؟ بالنسبة للبابا فرنسيس، يتعلق الأمر بالتوقف عن التفكير في أنفسنا أو حاضرنا فقط والتطلع إلى المستقبل من منظور الإنسانية التي تريد البقاء في الزمن كجزء من الخليقة.

وإذ سُئل البابا حول كيفية التعامل مع الحداد على ضحايا الوباء، قدّر البابا فرنسيس جميع التصرفات الصغيرة والكبيرة التي قام بها الكثير من البشر في العالم تجاه إخوتهم البشر وأكّد: "كيف تتم مواجهة هذا الحزن؟ من خلال محاولة الاقتراب من الآخرين (...) إنها لحظة الصمت والقرب والقيام بكل ما هو ممكن لكي نكون معًا. وأشار الحبر الأعظم في هذا السياق إلى القديسين الذين يعيشون بقربنا، أي جميع الأشخاص الذين ضحوا بحياتهم في خدمة المُعوَزين. وقال: هؤلاء الأشخاص لم يهربوا بل واجهوا المشاكل وبحثوا عن حلول عملية لها والله يفهم هذه اللغة، وهو يتبنّاها.

هناك حقيقة أساسية بالنسبة للبابا فرنسيس وهي أن التزامنا بالحياة لا يقتصر على الصحة، بل يستمر في الاهتمام بالمهمّشين والمَقصيّين، والذين يطردهم النظام، والذين ليس لديهم عمل. لهذا يتحدث الأب الأقدس عن حقيقة أننا نواجه التحدي الاجتماعي الكبير الذي يضع أمام أعيننا كيف أنَّ ثقافة الإقصاء قد طبعت أسلوبنا في التواصل مع الآخرين؛ ولهذا السبب، لا يمكننا الاستمرار في النظام الاقتصادي عينه الذي يعاني من الظلم في أساساته.

ويؤكِّد الحبر الأعظم: لقد جعلَـنا الوباء نرى كيف اعتدنا على جوِّ التهميش هذا: تهميش المسنين، تهميش الفقراء، تهميش الأطفال، والأطفال الذين لم يولدوا بعد؛ لكنَّ الوباء يدعونا بشكل خاص لكي نتذكر أن "كل حياة هي ثمينة وتستحق أن ندافع عنها ونحترمها".

وفي جوابه على سؤال حول كيف نبني المستقبل والخير العام كمعيار أكّد الحبر الأعظم أنه لا توجد وصفة للخروج من الأزمة، ولكننا سنجد السبيل إذا غيّرنا النموذج الاقتصادي، وقال علينا أن نبدأ بالضواحي (...) من أجل كرامة الأشخاص وأضاف: لقد تحدثتُ عن الضواحي، ولكن علينا أيضًا أن نشمل البيت المشترك، الذي هو العالم، والعناية بالكون. وفي هذا السياق يضع البابا فرنسيس الرسالة العامة الجديدة، "كلُّنا إخوة" "Fratelli tutti"، ويضع الأخوة البشرية كأحد المفاتيح لبناء المستقبل. وبهذا المعنى يتحدث أيضًا عن توزيع لقاح فيروس الكورونا، ويقول: "لا يمكن أن يكون اللقاح ملكًا لدولة المختبر الذي وجده أو لمجموعة من الدول المتحالفة، ومن أجل هذا (...) اللقاح هو إرث للبشرية، وللبشرية جمعاء، إنه عالمي؛ لأن صحة شعوبنا، كما يعلمنا الوباء، هي إرث مشترك، وتنتمي إلى الخير العام... وينبغي أن يكون هذا هو المعيار.

وفي جواب على سؤال حول موضوع المهاجرين قال البابا فرنسيس: فيما يتعلق بالمهاجرين، علينا أن نتحمل المسؤولية. يترك المهاجر وطنه بحثًا عن آفاق جديدة، لأنه يهرب بسبب الجوع أو الحرب. يكفي أن نفكّر في سوريا.

هذا وعبّر الحبر الأعظم عن رجائه في البشريّة بأسرها وقال: إن البشريّة قادرة على الرد، ولاسيما في الضواحي، إذا نظّمت أمورها. وبالنسبة لثقافة الشعوب، يطيب لي أن أفكر في روح الشعوب، في هذه المحميّة الروحيّة التي تسمح لهم بالمُضيّ قُدُمًا على الدوام. وذكّر الأب الأقدس بالشعوب المضطهَدة مثل اليزيديين والروهينجا الذين أكد أنهم يعانون ويتألّمون.

أخيرًا، وفي سياق الذكرى المئوية الخامسة على ارتداد القديس إغناطيوس دي لويولا، أعرب قداسة البابا فرنسيس عن رغبته في الذهاب إلى مانريسا، الموقع الذي بدأ فيه القديس إغناطيوس مسيرة ارتداده، وقال: أعتقد أن ارتداد القديس إغناطيوس هو أيضًا إعادة اللقاء مع القلب، ويمكنه أن يدعونا للتفكير حول ارتدادنا الشخصي، ولطلب نعمة الارتداد لكي نحب أكثر ونخدم بشكل أكبر على مثال يسوع المسيح.

موضوعات متعلقة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ضبط «عنتيل الجيزة» بتهمة ممارسة الرذيلة مع سيدات وتصويرهن

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

image description

محافظ أسيوط: 400 مليون جنيه لرصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

تأكيدا لـ«الدستور».. تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل

منوعات

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أصحاب فصيلة الدم «O» أكثر عرضة للموت

Minly تطلق أحدث تطبيق في الشرق الأوسط يربط النجوم والمشاهير بمعجبيهم

دراسة أمريكية: ارتفاع ثانى أكسيد الكربون فى الجو يسبب الفيضانات

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

«الناشرين» يتفق مع «القومية للتوزيع» على الشحن للمعارض الداخلية

حفل توقيع ومناقشة كتاب «حسن عطية أيقونة النقد المسرحي» (صور)

اعترافات قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر وكيف حطمت نظرية أمنها

ننشر نص أول تجربة روائية لـ واسيني الأعرج عام 1971