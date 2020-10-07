121 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 8 حالات عن حصيلة أمس، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 52 ألفا و.520وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي، عن رصد 6 وفيات جديدة، بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1779.كما لفت إلى تعافي 94 حالة جديدة بما يرفع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 36 ألفا و857 بالمقابل يتواجد31 مريضا في العناية المركزة.