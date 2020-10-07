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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا اليومية في إيطاليا تتجاوز 3600 خلال 24 ساعة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:40 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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أفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأربعاء بأن البلاد سجلت 3678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أول مرة يتجاوز فيها العدد اليومي للمصابين الجدد بالبلاد حاجز الثلاثة آلاف منذ شهر أبريل.

وبلغ عدد حالات الوفاة أيضا 31 اليوم الأربعاء، مقابل 28 في اليوم السابق، وهو عدد أقل كثيرا مما كان عليه في ذروة الوباء بإيطاليا في مارس وأبريل.

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتعرض للانتقاد بسبب كوفيد-19، وبها ثاني أعلى عدد وفيات في القارة بعد بريطانيا.

وتفيد الإحصاءات الرسمية، أن 36061 مريضا توفوا في إيطاليا بسبب المرض منذ تفشي الجائحة بها في فبراير شباط، كما سجلت 333940 حالة إصابة.

وتمكنت الحكومة من السيطرة على المرض بحلول الصيف بفضل أحد أكثر عمليات العزل العام صرامة في العالم.

وارتفعت الحالات بشكل مطرد على مدى الشهرين الماضيين لكن ما زالت إيطاليا تشهد عددا أقل بكثير من الإصابات اليومية مقارنة بأي مكان آخر في أوروبا، حيث تسجل كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا حالات إصابة يومية تفوقها بالآلاف.

وآخر مرة سجلت فيها إيطاليا أكثر من 3000 حالة كان يوم 24 أبريل، عندما رصدت 3022 إصابة قبل أسابيع قليلة فقط من سماح الحكومة بإعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر. وتوفي نحو 420 شخصا في ذلك اليوم.

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