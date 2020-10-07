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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد ممدوح يقترب من انتهاء تصوير «تقاطع طرق»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:25 م
الفنان محمد ممدوح
الفنان محمد ممدوح
منار إبراهيم
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اقترب الفنان محمد ممدوح من الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "تقاطع طرق" الذي تخوض بطولته الفنانة منى زكي، حيث يتبقى لهم أيام قليلة، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

ويظهر "ممدوح" بدور زوج الفنانة منى زكي التي تعمل مهندسة زراعية في مزرعته، وتكتشف خيانته لها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

"تقاطع طرق"، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكي للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك في بطولته أحمد السعدني، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

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