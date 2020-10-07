«مياه القناة»: انتهاء أعمال إنشاء شبكة انحدار صرف صحى ببورفؤاد

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن مهندسي وفنيي شبكات قطاع محافظة بورسعيد قاموا بتطهير مطبق طريق الشاحنات عمار 2-3 اللبانة الجديدة، بالإضافة إلى تغيير وإصلاح خط طرد طلمبات المياه، نظرا لتقادمها وبهدف تحسين الخدمة المقدم للأهالي المنطقة، حيث تخدم محطة بحر البقر الجديدة أهالي بحر البقر بالكامل بجنوب بورسعيد، كما تمت أعمال إنشاء شبكة انحدار صرف صحى لخدمة مشروع 241 عمارة إسكان اجتماعي، و80 عمارة استثماري شرق كلية تربية رياضية ببورفؤاد.وأوضح اللواء عبدالحميد، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة" السويس والإسماعيلية وبورسعيد" يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.