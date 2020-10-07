«اتحاد الكيانات» يدعو مصريى الخارج للمشاركة فى انتخابات النواب

ناشد اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا جميع المصريين فى الخارج بالتّسجيل لانتخابات مجلس النواب، لافتًا إلى أنه لم يتبق على غلق باب التسجيل سوى يومين حيث ينتهي التسجيل الجمعة 10 أكتوبر.وأكد الاتحاد، في بيان الأربعاء، أنه علينا أن نعمل على تغيير الفكرة المأخوذة، حاليًا، وذلك بعدم اهتمام المصريين بالخارج بالانتخابات التي باتت واضحة من خلال عدد المشاركين في الانتخابات السابقة.وأضاف أن المصريين بالخارج يزيد عددهم على 10 ملايين، وإذا كنا نبغي أن يكون لنا وجود وثقل وتأثير لا بدّ أن يتعدى عدد المسجلين 60٪؜ من عددنا بالخارج.وناشد الاتحاد المصريين المقيمين في أوروبا خاصة بالاهتمام بهذا الموضوع وتشجيع بعضهم البعض على التسجيل والتواصل مع السفارات والكيانات الموجودة في بلادهم بخصوص أي معوقات، مؤكدًا أنه لا بدّ أن ننظر إلى المستقبل وكيفية الوصول إلى الحلول التي نسعى إليها والمساهمة في الإصلاح السياسي.