حجز مدير ثلاجة متهم بحيازة 1.6 طن أسماك ودواجن فاسدة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحجز المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الأغذية لحيازته 1.6 طن أسماك ودواجن مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 1،6 طن أسماك – دواجن مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكيل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.