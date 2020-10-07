مواقف إنسانية بطلها «مو صلاح».. آخرها مساعدة مشرد بجوار محطة وقود



«فخر العرب».. موقف شهم كان بطله النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في إحدى محطات الوقود القريبة من ملعب أنفيلد حين أنقذ مشردًا من مضايقة عدد من الشباب قبل أن يساعده بمبلغ مالي.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد شاهد صلاح أثناء وجوده في محطة وقود مجموعة من الشباب يضايقون مشردا يدعى دافيد كرايج ليتدخل ويعنفهم قبل أن يمنح المشرد مساعدة مالية قدرها 100 جنيه إسترليني.



وليست المرة الأولى التى يظهر الملك المصرى محمد صلاح، "جدعنته" فى الخارج، ففى هذا التقرير نرصد أكثر المواقف الإنسانية للنجم المصرى فى الخارج.

«فخر العرب».. موقف شهم كان بطله النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في إحدى محطات الوقود القريبة من ملعب أنفيلد حين أنقذ مشردًا من مضايقة عدد من الشباب قبل أن يساعده بمبلغ مالي.ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد شاهد صلاح أثناء وجوده في محطة وقود مجموعة من الشباب يضايقون مشردا يدعى دافيد كرايج ليتدخل ويعنفهم قبل أن يمنح المشرد مساعدة مالية قدرها 100 جنيه إسترليني.وليست المرة الأولى التى يظهر الملك المصرى محمد صلاح، "جدعنته" فى الخارج، ففى هذا التقرير نرصد أكثر المواقف الإنسانية للنجم المصرى فى الخارج.

صلاح مع الطفل

ـ مو صلاح.. وصورته مع طفل

في أغسطس 2019، توقف نجم ليفربول بسيارته لالتقاط صورة مع «فاولر» البالغ من العمر 11 عام والاطمئنان عليه، بعدما اصطدم الطفل بعمود إنارة أثناء ركضه إلى جوار سيارة «صلاح» للفت نظره، وحظيت الصورة بإعجاب كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

فخر العرب وطفل الإستاد

ـ فخر العرب وطفل الاستاد

يعتبر محمد صلاح، معشوق الأطفال هناك، فأثناء مباراته أمام ساوثهامبتون في منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2017، رفع طفل لافتة حملت رسالة إلى هداف ليفربول مكتوبًا عليها: «مو صلاح هل استطيع الحصول على قميصك؟، وبعد انتهاء المباراة ذهب «صلاح» إلى الطفل وأهداه قميصه الخاص، وغرد بعدها والد الطفل على «تويتر» يشكر النجم المصري ويؤكد له أن هذا اليوم سيظل عالقًا في ذاكرة ابنه إلى الأبد.

محمد صلاح