رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مواقف إنسانية بطلها «مو صلاح».. آخرها مساعدة مشرد بجوار محطة وقود

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:16 م
صلاح والمشرد
صلاح والمشرد
إسلام جمال
طباعة

«فخر العرب».. موقف شهم كان بطله النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في إحدى محطات الوقود القريبة من ملعب أنفيلد حين أنقذ مشردًا من مضايقة عدد من الشباب قبل أن يساعده بمبلغ مالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد شاهد صلاح أثناء وجوده في محطة وقود مجموعة من الشباب يضايقون مشردا يدعى دافيد كرايج ليتدخل ويعنفهم قبل أن يمنح المشرد مساعدة مالية قدرها 100 جنيه إسترليني.

وليست المرة الأولى التى يظهر الملك المصرى محمد صلاح، "جدعنته" فى الخارج، ففى هذا التقرير نرصد أكثر المواقف الإنسانية للنجم المصرى فى الخارج.
صلاح مع الطفل
صلاح مع الطفل
ـ مو صلاح.. وصورته مع طفل
في أغسطس 2019، توقف نجم ليفربول بسيارته لالتقاط صورة مع «فاولر» البالغ من العمر 11 عام والاطمئنان عليه، بعدما اصطدم الطفل بعمود إنارة أثناء ركضه إلى جوار سيارة «صلاح» للفت نظره، وحظيت الصورة بإعجاب كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
فخر العرب وطفل الإستاد
فخر العرب وطفل الإستاد
ـ فخر العرب وطفل الاستاد
يعتبر محمد صلاح، معشوق الأطفال هناك، فأثناء مباراته أمام ساوثهامبتون في منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2017، رفع طفل لافتة حملت رسالة إلى هداف ليفربول مكتوبًا عليها: «مو صلاح هل استطيع الحصول على قميصك؟، وبعد انتهاء المباراة ذهب «صلاح» إلى الطفل وأهداه قميصه الخاص، وغرد بعدها والد الطفل على «تويتر» يشكر النجم المصري ويؤكد له أن هذا اليوم سيظل عالقًا في ذاكرة ابنه إلى الأبد.
محمد صلاح
محمد صلاح
ـ محمد صلاح وذوى الاحتياجات الخاصة
في ديسمبر 2018، نشر هداف ليفربول صورًا له مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلق عليها قائلا: «هذه واحدة من لحظاتي المفضلة حتى الآن هذا الموسم.. أنا ممتن جدا لهذا اللقاء، وأتطلع إلى تكراره معكم قريبًا».

ـ محمد صلاح يجري اتصالا بمريض رغب في محادثته
أجرى محمد صلاح، اتصالا هاتفيا بطفل من مدينة طنطا، يحتاج لإجراء عملية زرع نخاع، حيث كانت أمنية الطفل تتمثل في لقاء الفرعون المصري، خلال فترة تواجده في مصر، ليجري اتصالًا هاتفيًا مع الطفل، ووعده بزيارته، كما تكفل بعلاج الطفل المصاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيداع كلب «أبووديع» جمعية الرفق بالحيوان فى الإسكندرية

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

إحالة بطل فيديو «الكلب والسيف» بالإسكندرية لمحاكمة عاجلة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

image description

محافظ أسيوط: 400 مليون جنيه لرصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

تأكيدا لـ«الدستور».. تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل

منوعات

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أصحاب فصيلة الدم «O» أكثر عرضة للموت

Minly تطلق أحدث تطبيق في الشرق الأوسط يربط النجوم والمشاهير بمعجبيهم

دراسة أمريكية: ارتفاع ثانى أكسيد الكربون فى الجو يسبب الفيضانات

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

«الناشرين» يتفق مع «القومية للتوزيع» على الشحن للمعارض الداخلية

حفل توقيع ومناقشة كتاب «حسن عطية أيقونة النقد المسرحي» (صور)

اعترافات قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر وكيف حطمت نظرية أمنها

ننشر نص أول تجربة روائية لـ واسيني الأعرج عام 1971