حبس عاطل سرق 22 دراجة نارية بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات النارية، وارتكب 22 واقعة بأسلوب توصيل الأسلاك، ٤ أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود معلومات، وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بقيام سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدراجات النارية.واعترف بارتكابه 22 واقعة سرقة دراجة نارية، وتم بإرشاده ضبط 13 دراجة من متحصلات نشاطه الإجرامى لدى عميله (مقيم بمحافظة الجيزة).وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.