الرئيس السيسى يتسلم «درع العمل التنموى العربى لعام 2020»

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذى قدم له "درع العمل التنموى العربى لعام 2020"، وهى الجائزة التى تمنح سنويًا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التى تقود العملية التنموية فى بلادها.وأكد الرئيس أن الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين أسهموا بوعيهم ووطنيتهم فى إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادى ومسيرة العملية التنموية التى تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.