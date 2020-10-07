غدًا.. الكنيسة الكاثوليكية فى مصر تنظم Graduation day

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن تحت رعاية وبحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، تنظم لجنة الشباب الإيبارشي بالبطريركية يوما روحيا ترفيهيا تحت عنوان Graduation day.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك غدا الخميس في بيت سان مارك - برج العرب.