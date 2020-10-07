رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تعفى مليونين و100 ألف طالب من المصاريف الدراسية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:50 م
نيفين القباج
نيفين القباج
طباعة
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إعفاء مليونين و100 ألف طالب من المصاريف الدراسية.

وقالت في بيان صحفي، إن الوزارة لديها قواعد بيانات عن الأسر التى تقدمت للحصول على الدعم النقدي ولم يتم قبولها في برنامج " تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة ستقوم الوزارة بتحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 280 مليون جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، لما يقرب من مليون و100 ألف طالب، ليصبح الإجمالى 2 مليون و200 ألف طالب.

الفئات المستثناة من المصروفات الدراسية:
١- أبناء شهداء ٢٥ يناير.
٢- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة).
٣- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل.
٤- أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.
٥- طلاب حلايب وشلاتين وأبورماد.
٦- طلاب شمال سيناء.
٧- أبناء مصابي الثورة.
٨- مدارس التربية الخاصة.
٩- مدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات.
١٠- أبناء الأسر الأولى بالرعاية.
مصر تعفى مليونين و100 ألف طالب من المصاريف الدراسية
مصر تعفى مليونين و100 ألف طالب من المصاريف الدراسية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مصرع وإصابة 12 فى انقلاب «ميكروباص الرماية»

وقف «مدرس صنايع» يعمل مذيعًا.. 4 قرارات مهمة من «الأعلى للإعلام»

نشرة وظائف وزارة القوى العاملة 2020.. رواتب تصل لـ7 آلاف جنيه

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

image description

محافظ أسيوط: 400 مليون جنيه لرصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

ذعر في الشارع السكندري بعد اختفاء 4 فتيات في ظروف غامضة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل

منوعات

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أصحاب فصيلة الدم «O» أكثر عرضة للموت

Minly تطلق أحدث تطبيق في الشرق الأوسط يربط النجوم والمشاهير بمعجبيهم

دراسة أمريكية: ارتفاع ثانى أكسيد الكربون فى الجو يسبب الفيضانات

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

حفل توقيع ومناقشة كتاب «حسن عطية أيقونة النقد المسرحي» (صور)

اعترافات قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر وكيف حطمت نظرية أمنها

ننشر نص أول تجربة روائية لـ واسيني الأعرج عام 1971

خطة «قصور الثقافة» لافتتاح مواقعها في الربع الأخير من 2020