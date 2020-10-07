مصر تعفى مليونين و100 ألف طالب من المصاريف الدراسية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إعفاء مليونين و100 ألف طالب من المصاريف الدراسية.وقالت في بيان صحفي، إن الوزارة لديها قواعد بيانات عن الأسر التى تقدمت للحصول على الدعم النقدي ولم يتم قبولها في برنامج " تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة ستقوم الوزارة بتحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 280 مليون جنيه.وأشارت وزيرة التضامن، إلى إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، لما يقرب من مليون و100 ألف طالب، ليصبح الإجمالى 2 مليون و200 ألف طالب.الفئات المستثناة من المصروفات الدراسية:١- أبناء شهداء ٢٥ يناير.٢- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة).٣- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل.٤- أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.٥- طلاب حلايب وشلاتين وأبورماد.٦- طلاب شمال سيناء.٧- أبناء مصابي الثورة.٨- مدارس التربية الخاصة.٩- مدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات.١٠- أبناء الأسر الأولى بالرعاية.