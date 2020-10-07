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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل اثنين من الحرس الثورى الإيرانى وإصابة 7 آخرين فى سوريا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:06 م
انفجار لغمين
انفجار لغمين
محمد عمر
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لقي عنصران من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني مصرعهما، وأصيب 7 آخرون في انفجار لغمين بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، إن اثنين من مقاتلي لواء العباس التابع للحرس الثوري قتلا جراء انفجار لغمين اثنين بمجموعة من اللواء ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، كما أصيب نحو 7 مقاتلين بالانفجارين أيضًا.

وأوضح المرصد أن حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019، وحتى اليوم بلغت 822 قتيلا من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ142 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش الإرهابي في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

فيما وثق المرصد مقتل 439 من تنظيم داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

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