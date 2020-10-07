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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يحتفل بخريجى رعية الشهيد العظيم مار جرجس بالأقصر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:01 م
كنيسة الشهيد العظيم
كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالأقصر
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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احتفلت لجنة الشباب بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالأقصر، بأبنائها الخريجين من مرحلتي الثانوية والجامعية لعامي ٢٠١٨ - ٢٠٢٠.

حضر الاحتفال صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأب أثناسيوس حنين، والأب ماركو ناجي، والأب أمجد عزت رعاة الكنيسة، بالإضافة إلى الشباب والشابات المُحتفَى بهم وأسرهم.

تضمن الحفل عدة فقرات، ومنها كلمة الأب أثناسيوس، وكلمة نيافة الأنبا عمانوئيل.

واختُـتِـم الحفل بتكريم الخريجين، والتقاط الصور التذكارية مع نيافته والآباء الرعاة، وعقب ذلك تم تلاوة الصلاة الختامية، كما منح نيافته البركة الرسولية للحضور.

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