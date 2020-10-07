ضبط «عنتيل الجيزة» بتهمة ممارسة الرذيلة مع سيدات وتصويرهن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط "عنتيل"، اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات وتصويرهن، حيث تم القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتى تجمعه مع سيدات فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.كانت قد وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياء، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات، وعلى الفور تحركت الجهات الأمنية، وتم ضبط المتهم.