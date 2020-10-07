الاتحاد الأوروبي يدعو لندن إلى «كشف كل أوراقها» بشأن بريكست

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بريطانيا، اليوم الأربعاء، إلى "كشف كل أوراقها" في المفاوضات حول علاقاتها التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، العالقة في طريق مسدود.وقال ميشال خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "الاتحاد الأوروبي يفضل التوصل إلى اتفاق لكن ليس بأي ثمن، حان الوقت لتكشف بريطانيا كل أوراقها" في وقت يأخذ الأوروبيون على لندن عدم دخولها بعد إلى جوهر المفاوضات.