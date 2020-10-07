الموعد وأسعار التذاكر.. تفاصيل حفل عمر خيرت بـ«المنارة»

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي على المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك يوم 30 أكتوبر الجاري.وطرحت الشركة المنظمة للحفل تذاكر الحفل لتبدأ من 600 جنيه مصري حتى 2000 جنيه مصري، ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل للجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً، ويبدأ الحفل في الثامنة مساء، على أن يكون دخول الجمهور بالزي الرسمي.ويقدم الموسيقار الكبير خلال الحفل عددا كبيرا من مقطوعاته الموسيقية بمصاحبة فرقته التي اشتهر بها على مدار مشواره الموسيقي، منها: في هويد الليل، زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، عارفة، قضية عم أحمد، أنت المصري، البخيل وأنا، وغيرها.