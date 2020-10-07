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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علمية كورونا» تحدد الفرق بين الإنفلونزا وكورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:27 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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• وجدى أمين: الأعراض تتفاوت من شخص لآخر.. و"كورونا" الأسرع انتشارًا والأطول فترة حضانة

• كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر خطورة.. واللجنة تنصح بضرورة الكشف المبكر عند ظهور أعراض

قال الدكتور وجدى أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن اللجنة حدّدت الفروق بين الوباء القاتل والإنفلونزا الموسمية، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

أضاف أمين، لـ "الدستور"، أن هناك فروقًا بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا من حيث طرق الانتقال وسرعة الانتشار وفترة الحضانة، لافتًا إلى أن «كوفيد-19» تكون أسرع من حيث سرعة انتشار العدوى، وتتراوح فترة حضانة الإنفلونزا من يومين لسبعة أيام، بينما تتراوح فترة حضانة كورونا من يوم حتى 14 يوم، كما أن طريقة علاج الوباء تختلف عن الإنفلونزا الموسمية.

وأكد أمين أن أعراض الإصابة بكورونا أو الإنفلونزا الموسمية تتفاوت من شخص لآخر في حين كلاهما قد يؤدّوا إلى فشل في وظائف التنفس، لافتًا إلى أن الأعراض قد تكون مشابهة بين كورونا والإنفلونزا الموسمية، لكنها أكثر حدة في الوباء ومنها ارتفاع في درجة الحرارة وضيق التنفس وتكسير بالجسم.

وأوضح أن أعراض كورونا نفسها تتفاوت من شخص لآخر، فيمكن أن يكون الشخص حامل للمرض ولا تظهر عليه أعراض بسيطة سواء ارتفاع درجة الحرارة أو رشح أو علامات لها علاقة بالجهاز التنفسى العلوي، وقد يحدث مضاعفات تصل إلى التهاب رئوي أو فشل في الجهاز التّنفسي.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ضرورة التوجه للطبيب المختص أو المستشفى عند الشعور بأى أعراض، للتأكد من عدم إصابته بكورونا بعد مراجعة التاريخ المَرضي وفحص التحاليل والأشعات الخاصة بالمريض والأعراض الظاهرة على المريض، وتحديد حاجته للمَسحات، للتأكد من إصابته بفيروس كورونا أو إنفلونزا موسمية.

وأشار مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان إلى أن كورونا والإنفلونزا الموسمية تسبب مضاعفات خطيرة ووفيات أعلى لعدد من الفئات عند الإصابة، التي تشمل كبار السن والأطفال أقل من 5 سنوات والحوامل وأصحاب المَرضى المزمنة "السكر - الضغط - كُلى" والأمراض المتعلقة بالجهاز المناعى.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ضرورة الكشف المبكر عند ظهور أعراض، لافتًا إلى أنه كلما كان تشخيص كورونا في وقت مبكر كلما كانت نسب الشفاء أعلى، سواء كان في كورونا أو الإنفلونزا.

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