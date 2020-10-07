تأييد حكم الإعدام على قاتل صهره بدمياط

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأييد حكم الإعدام على قاتل شقيق زوجته بدمياط، والصادر من محكمة جنايات دمياط على المتهم "أحمد. ز. الـ، 45 عاما"، مساعد صيدلي وحاصل على الجنسية الإسبانية.التهمة الموجهة للمتهم هي قتل شقيق زوجته "عادل السيد العربي الصواف، 35 عاما"، تاجر موبليا وأنتيكات بمدينة دمياط بسبب خلافات على ميراث زوجته من والدها المتوفي.كانت مديرية أمن دمياط قد تلقت بلاغ يفيد بمصرع تاجر موبليا أثناء دخوله لمنزله الكائن بطريق دمياط بورسعيد رميا بالرصاص حال استعداده لركوب الأسانسير للصعود إلى شقته وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.