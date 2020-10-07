المُرنم ماهر فايز يطلق دورة تلمذة روحية جديدة

أطلق المرنّم ماهر فايز دورة جديدة للتلمذة بعنوان "تشكيل شخصية الإنسان الروحي" الذي تبدأ فعالياته نهاية أكتوبر الجاري.وتناقش الدورة عددا من الموضوعات الروحية من بينها "الهوية الذاتية للإنسان" وعناصر الوعي واللا وعي لدى الإنسان، وتضم الدورة أكثر من 20 محاضرة للمرنّم ماهر فايز يناقش فيها ملامح تشكيل شخصية الإنسان روحيًا ومَراحل النضج الروحي له.ويحرص ماهر فايز على المشاركة في فعاليات ودورات تعليمية تهدف لدعم الشباب روحيًا، حيث يعتبر من مؤسسي مدرسة التصوف المسيحي.