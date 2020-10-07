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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«أكلة جديدة».. طريقة تحضير كبسة الدجاج على الطريقة الخليجية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:14 م
كبسة الدجاج
كبسة الدجاج
إسلام جمال
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تعتبر "الكبسة" من الأطعمة التى يتهافت عليها الكثيرون، فهو من الأطباق الشهيرة بمنطقة الخليج، وباتت من الاطباق المفضلة عند المصريين أيضا، وفي السطور التالية نقدم طريقة تحضير "كبسة الدجاج بالفرن" بعدة خطوات بسيطة فى المنزل.

ــ المكونات:

- دجاجة كاملة، مقطعة إلى 8 أجزاء.

- كوب أرز بسمتي.

- 2 ملعقة كبيرة زيت.

- 2 ورق غار.

- مكعب مرق دجاج.

- 6 حبّة هيل.

- حبّة بصل مفروم.

- 2 فص ثوم مهروس.

- 5 حبة قرنفل.

- 2 عود قرفة.

- 2 ليمون أسود.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

-ملح وفلفل.

- ملعقة صغيرة مسحوق الزنجبيل.

- ملعقة صغيرة مسحوق الهيل.

- 420 جرام عصير طماطم.

- كمية من الزبيب واللوز المحمص للتزيين.

ــ طريقة تحضير كبسة دجاج بالفرن:

- انقعي الأرز لمدة 15 دقيقة، صفيه جيدا.

- ضعي البصل مع الثوم في وعاء متوسط على نار عالية، قلبي حتى يصبح اللون ذهبي، ثم أضيفي ورق الغار، والهيل، والقرفة، والقرنفل، والليمون الأسود، والكمون، والكزبرة، والملح، والفلفل، والزنجبيل، ومسحوق الهيل، وقلبي جيدا واتركيهم لمدة 30 ثانية.

- أضيفي عصير الطماطم ومكعب المرق، وقلبي حتى يغلظ قوام المزيج وخففي النار.

- أضيفي الدجاج واتركيها لمدة دقيقة.

- أضيفي الماء حتى يغطي الدجاج تماما، دعيها تغلي ثم غطيها وخففي النار واتركيها لمدة 35 دقيقة.

- بعد أن ينضج الدجاج، اتركي المرق جانبا.

- ضعي الأرز وكمية كافية من مرق الدجاج في وعاء متوسط الحجم، دعيها تغلي ثم خففي النار وغطي الوعاء واتركيها لمدة 10 دقائق.

- في هذه الأثناء افتحي مشواة الفرن وضعي الدجاج في صينية، وأدخليها تحت مشواة الفرن لمدة 5 دقائق حتى تتحمر.

- ضعي الأرز في طبق التقديم وفوقه الدجاج، زينيه بالزبيب واللوز.

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