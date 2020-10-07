200 حقيبة مدرسية لأطفال عزبة الأهالي من الداخلية ضمن «كلنا واحد»

أهدت مديرية أمن القليوبية أطفال عزبة لأهالي مركز القناطر ٢٠٠ حقيبة مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقت بمناسبة العام الدراسي الجديد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.ويتم تنظيم قوافل خاصة بالمبادرة في القري والعزب والمدن التابعة لمحافظة القليوبية لإهداء شنطة مدرسية تحتوي كافة الأدوات الدراسية، مساهمة من وزارة الداخلية لرفع العبء عن كهل المواطن وتخفيف الأعباء والمصروفات اللازمة أثناء فترة الدراسةوشهدت القناطر الخيرية اليوم قيام اللواء عمرو أبو رية نائب مدير الأمن بإهداء أكثر من 200 حقيبة مدرسية للأطفال المقيمين بعزبة الأهالي بهدف إسعاد الأطفال وترسخ في إذهانهم ووجدانهم حب الوطن والمسئولية وواجبهم في الدفاع عن ارض مصر المحروسة.حضر الاحتفالية العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المرك، ومحمد عبد الفضيل مدير الشئون الإدارية بمركز شبين القناطر.يذكر أن معارض "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية التي أقامتها مديرية أمن القليوبية بالتعاون مع المحافظة والغرفة التجارية ببنها وشبرا الخيمة والعبور والقناطر تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد اللواء فخر الدين العربى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، أن تلك المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات أبنائهم الطلاب بأسعار مخفضة بالتنسيق مع تجار السلع المدرسية والمكتبات والغرفة التجارية والتموين بالمحافظة.ومن ناحيته أشار الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، إلى أن تلك المبادرات هادفة وناجحة، وتم إقامة 6 معارض منها تحت شعار "أهلا مدارس" ويضم المعرض الواحد ما يقرب من 18 عارضا للأدوات والحقائب والملابس المدرسية بتخفيضات تصل إلى 30%.