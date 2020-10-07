الذهب يقفز 1 % لشكوك التعافي الاقتصادي والانتخابات الأمريكية

ارتفع الذهب نحو 1%، الأربعاء، متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو 2 % في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.وزاد الذهب في التعاملات الفورية ؤ1 %، إلى 1895.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، وهبط المعدن الأصفر خلال التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1901.60 دولار للأوقية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يزال يُعالج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر، وعزز الإعلان الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط، وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.وفي وقت لاحق، طلب "ترامب" من الكونجرس، تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية.