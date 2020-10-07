تخفيض الساعة المعتمدة لطلاب الدراسات العليا بجامعة مطروح 25%

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، موافقة مجلس الجامعة في جلسته الــ 27 المنعقدة لتخفيض قيمة الساعة المعتمدة لطلاب الدراسات العليا بالجامعة بنسبة 25%، لتصبح قيمة الساعة المعتمدة 150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيهًا.وأوضح رئيس جامعة مطروح، أنه تم مد فترة التقديم لطلاب الدراسات العليا بكليات التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، الطب البيطري، التربية للطفولة المبكرة، السياحة والفنادق بجامعة مطروح حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري.