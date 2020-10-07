بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، بيع هيكل عظمي للديناصور "ستان"، بمبلغ وصل إلى 31،8 مليون دولار أمريكي.ويبلغ عمر الديناصور 60 مليون عاما، ويعد واحدا من أكثر هياكل ديناصورات فصيلة "تيرانوصور ريكس" اكتمالا، ويحتوي على 188 عظمة ويبلغ طوله 40 قدما بارتفاع 13 قدما.وعثر على هيكل "ستان" بالقرب من بلدة بافالو في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية عام 1987، واستغرق علماء الحفريات في معهد بلاك هيلز للبحوث أكثر من ثلاث سنوات خلال التنقيب عنه وإعادة بنائه، ويقدر العلماء عمر التيرانوصور بعشرين عاما وقت نفوقه منذ حوالي 60 مليون عام.يعود اسم "ستان" لاسم عالم الحفريات المسؤول عن اكتشاف هيكله، هذا ولم يعثر سوى على 50 هيكلا لديناصورات مشابهة منذ عام 1902، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".وبحسب تصريحات لجيمس هيزلوب، من دار مزادات "كريستيز" البريطانية المسؤولة عن المزاد، فإن عملية البيع هذه تأتي مرة واحدة في العمر لشراء تيرانوصور مكتمل مثل هذا.