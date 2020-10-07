رئيس جامعة طنطا يستقبل فريق ضمان الجودة

استقبل الدكتور حمدى شعبان، عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم الأربعاء، فريق ضمان الجودة بالجامعة، بهدف تسليم مشروع تعزيز وحدة ضمان الجودة بالكلية، فى إطار مشروعات دعم كليات جامعة طنطا فى دورتها الرابعة.جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء الحلبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المطلب، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، ورؤساء الأقسام العلمية "الإعلام التربوي وتكنولوجيا التعليم والتربية الموسيقية والاقتصاد المنزلي"، كما ضم فريق الجودة بالجامعة الدكتورة عزة حسن مدير مركز ضمان الجودة، والدكتوره جيهان يونس، والدكتورة وسام صلاح.وأوضح الدكتور حمدى شعبان، حرص الكلية على نشر مفاهيم الجودة وتحسين الأداء المؤسسي للأنشطة التعليمية والبحثية والخدمية على مستوى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى ضوء رسالة الكلية وأهدافها الرئيسية.وأشارت مديرة مركز ضمان الجودة، حرص إدارة الجامعة على تطوير التعليم والارتقاء بجودة أنشطة مختلف كليات الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية، بما يضمن حصول الكليات على تأهيل الاعتماد المؤسسي أو البرامجي.