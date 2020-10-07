قبول 6 تظلمات و26 طلب تقنين جديد لأراضي الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم 59 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، والسيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام،والمستشار مصطفى أحمد، مفوض الدولة، والمقدم محمد شعبان، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة لمياء جلال، مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير الأملاك، وسمر فتحي، مسؤول المنظومة، ومسؤولي الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد 79 ملف طلبات جديدة وتظلمات، وتم قبول 6 تظلمات والموافقة على 26 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن" إلى 2021 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 771عقدًا بواقع (574 مباني+ 197 زراعة)، ويجري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.