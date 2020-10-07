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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شيرين نيازى تنتهى من كتابة سيناريو «فى بيتنا طفل»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:18 م
شيرين نيازي
شيرين نيازي
محمد مجدي
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انتهت الكاتبة والسيناريست شيرين نيازي، من كتابة سيناريو مسلسل "في بيتنا طفل"، والذي يناقش عدة قضايا منها قضايا الطلاق والانفصال، وإثبات النسب التي تعاني منها بعض السيدات عند الانفصال عن أزواجهن.

وأوضحت الكاتبة أنه يجري التحضير للمسلسل الذي ستقوم بإنتاجه شركة "ميديا وان"، حيث تعكف على تحضيرات المسلسل حاليا واختيار فريق العمل وترشيح أبطاله.

وأضافت أن المسلسل يرصد قصصا واقعية عانى خلالها الأطفال من مشاكل كبيرة بعد انفصال والديهم، سواء إثبات النسب بعد طلاق الأم أثناء الحمل أو مشاكل نفقة الأطفال بعد الطلاق، مؤكدة أنه تم رصد المشاكل النفسية التي تقع على الأطفال بعد الانفصال.

وأشارت إلى أن العمل من المنتظر البدء في تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

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