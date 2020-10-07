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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيداع كلب «أبووديع» جمعية الرفق بالحيوان فى الإسكندرية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:05 م
كلب أبو وديع
كلب أبو وديع
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، إيداع كلب استخدمه بلطجي يدعى «أبووديع» في ترويع المواطنين واستعراض القوة، بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان التابعة لمديرية الطب البيطري.

كان المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، قرر إحالة عاطل إلى المحاكمة العاجلة بمحكمة جنح المنتزه أول، بعد اتهامه بالبلطجة، وحيازة سلاح أبيض وحيوان دون ترخيص، أو كمامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد برصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر رجلا في العقد الخامس من العمر، يلوح بسلاح أبيض "سيف" بأحد شوارع منطقة المنتزه.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع المتهم ممسكًا بكلب، ويتوعد مواطنين بالتعدي عليهم، دون أن يتدخل أحد لردعه.

وأثار الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين قوات الشرطة بسرعة إلقاء القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول من تحديد مكان الواقعة، وضبط المتهم وبحوزته الكلب والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتبين أن المتهم يدعى «ف. م. م» وشهرته «أبووديع»، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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