غلق مؤقت لطريق «الخانكة - السلام» بسبب تعطل قطار

أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية برئاسة العميد عبدالعظيم محمد مدير إدارة مرور القليوبية، عن غلق طريق الخانكة السلام مؤقتا، وذلك لتعطل قطار نقل "سولار" توقف خلال عبوره مزلقان على الطريق، وجارٍ إصلاح عطل القطار وتحركه.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد عبدالعظيم محمد مدير مرور القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ بتعطل قطار نقل "سولار" على خط الخانكة- السلام أمام مزلقان رئيسي على الطريق، مما أدى إلى توقف طريق الخانكة – السلام وتعطل مصالح المواطنين.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بالفرق الفنية بالتنسيق مع السكة الحديد لإصلاح العطل بجرار القطار وتحركه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح وفتح الطريق أمام حركة المرور مرة ثانية.