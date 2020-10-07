يبحث كثيرون من العاملين في الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020، حيث أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 والمستحقات الأخرى للعاملين في الدولة في 44 وزارة وهيئة، بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن تبدأ مستحقات العاملين وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية في ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

وأوضحت وزارة المالية أنه سيتم صرف المستحقات الأخرى للعاملين في الدولة غير المرتبات، خلال أيام 7 و11و12 من شهر أكتوبر، ثم يعقبه صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 27 أكتوبر.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020

وعن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020، قالت الوزارة إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2020، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 26 نوفمبر.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020

كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 22 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 23 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 ديسمبر.

وأشارت الوزارة إلى أنه المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة لشهري نوفمبر وديسمبر سيتم صرفها خلال أيام تحددت أيام 8 و9 و10 من كل شهر.

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