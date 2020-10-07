فرنسا تشير لتدخل عسكري تركي في «كاراباخ»
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:19 م
وكالاتطباعة
أكدت فرنسا، الأربعاء، أن تركيا تتدخل عسكريا في نزاع ناغورني كاراباخ إلى جانب أذربيجان، وجددت مخاوفها من "تدويل" الصراع.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية أن "الجديد في الأمر هو وجود تدخل عسكري لتركيا مما قد يؤدي إلى تأجيج تدويل الصراع".
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية أن "الجديد في الأمر هو وجود تدخل عسكري لتركيا مما قد يؤدي إلى تأجيج تدويل الصراع".