وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في السويس

وضع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول في إطار احتفالات السادس من أكتوبر 1973.وقرأ محافظ السويس وقائد الجيش الثالث الميداني، ومدير أمن السويس والقيادات الفاتحة على أرواح الشهداء، حضر وضع أكاليل الزهور عدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية.