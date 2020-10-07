البحرين ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين توقعان مذكرة تفاهم

وقع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عبر الاتصال الالكتروني المرئي اليوم الأربعاء، وممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون خالد خليفة، مذكرة تفاهم بين البحرين والمفوضية حول تبادل المعلومات للاجئين وطالبي اللجوء.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا أن الدكتور الزياني أشار إلي الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للمشاريع والبرامج التي تنفذها البحرين وبخاصة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.