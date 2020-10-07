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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية وأعمال إعادة تأهيل مركز شباب

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:05 م
متابعة الخدمات المقدمة
متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين
أسوان_إسراء توفيق
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه الدكتور أحمد شعبان بالمرور الميدانى، على قرية أبو الريش قبلي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أرض الواقع، حيث تفقد أعمال القافلة الطبية الجارى تنظيمها على مدار 3 أيام داخل قرى أبو الريش، وتستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات المجانية لنحو 3 آلاف مواطن مجانًا فى مختلف التخصصات الطبية، بجانب توفير العلاج اللازم للحالات المترددة على القافلة بدون مقابل، ضمن جهود مديرية الصحة فى توفير الرعاية الصحية لأهالى المحافظة داخل التجمعات السكنية لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء وكبار السن.

كما تفقد الدكتور أحمد شعبان بتفقد الأعمال الجارية لتطوير مركز شباب أبو الريش قبلى، والذى تم تنفيذ 55% من إعادة تأهيله بتكلفة 3 ملايين جنيه بدعم من مؤسسة مصر الخير، وهو الذى يأتى ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات وتلبية المطالب الجماهيرية.

والجدير بالذكر أن قرى أبو الريش قبلي وبحرى يشهد العديد من المشروعات الجارية، حيث جارى إنهاء الموافقات الإدارية والفنية لتخصيص الأرض لموقع محطة المعالجة الثلاثية ضمن مشروع الصرف الصحى لأبو الريش، والذى سيضم شبكات انحدار وخطوط طرد و5 محطات رفع ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه من اعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما جارى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بتكلفة 1،2 مليون جنيه، بجانب طرح إحلال وتجديد شبكات وروافع ومحطات 9 نجوع أخرى بتكلفة 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى، علاوة على توجيه مؤسسة مصر الخير لـ 18 مليون جنيه لإنشاء مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه، وتضم 33 فصلا دراسيا، وأيضًا إعادة تأهيل مدرستى 23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى بتكلفة 6 ملايين جنيه.

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