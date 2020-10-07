الكرملين: يجب التأكد مهنيًِا من بيانات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية «العامة» حول «نافالنى»

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال تدلي ببيانات عامة حول قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، مشيرًا إلى ضرورة تأكيد هذه البيانات من خلال الخبراء المختصين.وردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعلم بأن روسيا يجب أن تنفذ أي عمل يتعلق بتطوير أو تحسين الأسلحة الكيميائية، قال بيسكوف- في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "لا، لا يمكن القيام بهذا لأن روسيا طرف في الاتفاقيات ذات الصلة المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائية".وأضاف:" أن روسيا أوفت بجميع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، لذا فإن هذا أمر غير وارد".وتابع بيسكوف: "بالنسبة للمعلومات، التي نشرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول نافالني، أكرر مرة أخرى لم نتلق هذه المعلومات حتى الآن وسمعنا فقط بيانات عامة يجب تأكيدها مهنيًا من قبل الخبراء المختصين".وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت أمس أن المادة الموجودة في جسد نافالنى ليست مدرجة في القوائم المحظورة، ولكن خصائصها تشبه المادة السامة "نوفيتشوك".