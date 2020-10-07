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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المتحدة» تحتفل مع المشاهد بانتصارات أكتوبر على قنواتها

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:09 م
المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية
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تذيع قنوات «أون» و«دي إم سي» يوم الخميس 8 أكتوبر حفلًا ساهرًا كبيرًا بمناسبة احتفالات عيد القوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، أن قنوات المجموعة دأبت على تقديم وجبة ترفيهية على قنواتها في المناسبات المختلفة، لا سيما الوطنية منها، وذلك بناء على خطة مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى فى تنوع المحتوى على القنوات العامة للمجموعة وإدخال البهجة علي المشاهد في تلك المناسبات.

وأضاف صالح أن الحفل تتم فعاليات فقراته في منطقة الجلالة بالعين السخنة أحد أحدث إنجازات القوات المسلحة، ويشارك فيه كوكبة من نجوم مصر: حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم ومحمود العسيلى، كما شارك من العالم العربي النجم حسين الجسمي.

ويذاع الحفل يوم الخميس الساعة العاشرة مساءً على قنوات "أون" و"دي إم سي" العامة.

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