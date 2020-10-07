الخارجية الفرنسية تنظم مؤتمر مساعدة لبنان فى نوفمبر

أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستنظم مؤتمرًا للمساعدات الإنسانية للبنان خلال شهر نوفمبر.وكان من المزمع في البداية عقد المؤتمر في نهاية أكتوبر.وأبلغ لو دريان الجمعية الوطنية أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي في الأيام القادمة للتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة.