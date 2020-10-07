وكيل «تعليم الفيوم» يشهد مبادرة تنمية مهارات الحاسب الآلي لطلاب

زار محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم مدرسة السنوسي الإعدادية بقرية الحسينية إدارة إطسا التعليمية، اليوم الأربعاء، وافتتاح معمل الكمبيوتر المقدم كمنحة للمدرسة من جمعية المصري الأصيل.تشمل المنحة توريد 15 جهاز كمبيوتر كامل بجميع المشتملات وشاشة عرض رئيسية واشتراك انترنت، وتابع تدريب 45 طالبا وطالبة على برامج office ومبادئ الإنترنت والتعامل مع بنك المعرفة بالتعاون مع وحدة دمج التكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم.شهد الزيارة الدكتور حمدي عبده مدير إدارة إطسا التعليمية، وهشام أبو عوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ومنال فاروق مدير وحدة دمج التكنولوجيا، ومنال عاصم رئيس مجلس إدارة جمعية المصري الأصيل، والدكتورة إيمان حسن مدير جمعية المصري الأصيل بالفيوم، وعلى طه المشاركة المجتمعية بإطسا، ويحي عبد السميع مدير المدرسة والعاملين بالمدرسة.