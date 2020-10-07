باكستان والاتحاد الأوروبي يعقدان الاجتماع الدوري السادس للحوار السياسي

عقدت باكستان والاتحاد الأوروبي، الاجتماع الدوري السادس للحوار السياسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود، ونائب الأمين العام للشئون السياسية والخدمة الخارجية الأوروبية إنريكي مورا.وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن المباحثات ركزت على العلاقات الثنائية بين باكستان والاتحاد الأوروبي والتعاون بينهما في مختلف المجالات، لاسيما السياسة والاقتصاد والتجارة.. كما تطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية والوضع الإنساني في إقليم كشمير المتنازع عليه، وعملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان، ووضع جائحة فيروس كورونا المستجد.ومن جانبه، أكد الجانب الباكستاني التزامه بتعزيز وتوطيد المزيد من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.